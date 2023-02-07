Дайнеко написала Гагариной письмо, в котором заявила, что она «тоже затухла»

Артистки ранее не вступали в конфликт, каждая строила карьеру по-своему. Но теперь, похоже. в мире шоу-бизнеса назревает новый скандал.

Певица Виктория Дайнеко отправила коллеге Полине Гагариной шутливое, но в то же время провокационное сообщение в соцсети, пишет 5-tv.ru.

Такое задание Виктории дали в шоу «Злые языки». Звезда взяла в руки телефон и написала послание. Оно получилось довольно колким и язвительным.

«Являюсь твоей поклонницей, ты талантливая. Голос, как мед, даже если мимо нот. За последнее время так похорошела, сразу видно — сбросила балласт. Я тоже избавилась, но у меня к тебе вопрос. Сделаем свою „Фабрику звезд“: ты продюсер, я продюсер. Ты тоже затухла в последнее время, хочу помочь тебе выйти на новый уровень», — такой текст создала Дайнеко на шоу на RUTUBE.

Гагарина через некоторое время прочла это послание, но отвечать не стала. Прежде между певицами не было конфликтов.

Они обе участвовали в музыкальном проекте «Фабрика звезд», но в разных сезонах. Далее продолжили строить свои карьеры, никак не пересекаясь.