Какие привычки немцев особенно раздражают любого русского
Там не считается зазорным портить воздух в присутственных местах. Это не считается стыдным.
Русские, которые по ряду причин перебрались на место жительства в Германии, не перестают удивляться привычкам немцев. К примеру, их тяге к сухомятке и потреблению сырого фарша.
Также неприятно удивляет их склонность писать жалобы. Если в соседней квартире, как им кажется, громко играют дети, соседи в двери не постучатся. Но - отправят телегу арендодателю, домоуправлению или в полицию.
Пристрастие немцев к пиву переходит все границы. Этот напиток в Германии закупается ящиками. Но не для того, чтобы закатить вечеринку, а чтобы воспользоваться скидкой, ведь это выгодно.
Раздражает и тяга демонстрировать свою позицию. На своих балконах или заборах они развешивают флаги, плакаты, баннеры. И прохожим сразу видно, кто поддерживает гендерную свободу, кто клеймит сторонников или противников вакцинации, кто против строительства нового аэропорта,
А еще там не считается зазорным портить воздух в присутственных местах. Это не считается стыдным.
Удивляет степень экономии на отоплении и воде. Покидая жилье либо проветривая комнату, регуляторы тепла немцы ставят на 0. А когда моются, чередуют включения и выключения воды при намыливании тела и смывании с него пены.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья
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