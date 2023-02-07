Global Times: США хотят сделать из Японии азиатскую Украину для противостояния КНР и России
НАТО планирует создать еще один кризис на подобие украинского на территории Индо-Тихоокеанского региона, пишет издание.
В опубликованной статье говорится, что рассматриваются государства Азии, которые могли бы согласиться исполнить роль марионетки, чтобы поддержать гегемонию Америки и помогать сдерживать КНР.
Автор статьи называет Японию как возможного претендента на эту позицию, так как это государство всегда было приверженцем силовой политики.
К тому же, Япония всегда конфликтовала с Китаем. Этот факт может быть использован США, и страна имеет перспективу превратиться в «азиатскую Украину», полагает издание.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Наталья
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