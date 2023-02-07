Global Times: США хотят сделать из Японии азиатскую Украину для противостояния КНР и России

НАТО планирует создать еще один кризис на подобие украинского на территории Индо-Тихоокеанского региона, пишет издание.

В опубликованной статье говорится, что рассматриваются государства Азии, которые могли бы согласиться исполнить роль марионетки, чтобы поддержать гегемонию Америки и помогать сдерживать КНР.

Автор статьи называет Японию как возможного претендента на эту позицию, так как это государство всегда было приверженцем силовой политики.

К тому же, Япония всегда конфликтовала с Китаем. Этот факт может быть использован США, и страна имеет перспективу превратиться в «азиатскую Украину», полагает издание.