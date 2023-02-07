Число жертв землетрясения в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек

Представитель турецкого правительства Орхан Татар сообщил, что число жертв произошедшего в Турции землетрясения возросло до 3381, пострадали 20 436 человек.

7 февраля генеральный директор управления по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики Орхан Татар в пресс-релизе сообщил о том, что в результате произошедшего на территории Турции землетрясения погиб 3381 человек.

Помимо прочего, ещё 20 426 человек получили ранения различной степени тяжести.

Также на данный момент достоверно известно о 5775 здания, которые разрушились из-за смертоносного стихийного бедствия.