Игорь Петренко добивается уменьшения размера алиментов Екатерине Климовой

Артист аргументирует свой поступок тем, что у него в браке с нынешней женой Кристиной Бродской родилось трое дочерей.

Актер Игорь Петренко подал заявление в суд с просьбой сократить сумму выплат на своих двоих сыновей от Екатерины Климовой, сообщает СтарХит.

Однако артисту вернули заявление, потому что он не попытался предпринять попытку урегулирования вопроса в досудебном порядке с экс-женой.

Петренко аргументирует свой поступок тем, что у него в браке с нынешней женой Кристиной Бродской родилось трое дочерей.

«Максимум, что могут в долевом соотношении взыскать с отца, когда у него трое и более детей - это 1/2 от всех доходов. А у Петренко пятеро детей, соответственно, 50 процентов по закону будут поровну делиться между ними — по 10 процентов на каждого. То есть, на двоих детей Климовой положено 2/5», — пояснил адвокат Сергей Жорин.

Ранее Петренко выплатил экс-супруге рекордную сумму долга по алиментам - 6 миллионов российских рублей. От актрисы у него двое сыновей — Корней и Матвей.