Землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ Курильских островов
2023-02-07 10:47
В районе Курильских островов российские геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.
Во вторник до полудня, 7 февраля 2023 года, пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН в официальном Telegram-канале сообщила о произошедшем землетрясении магнитудой 5,8 в районе Курильских островов.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 километров. Расстояние от города Северо-Курильск составило 189 километров.
Опубликовано: Диана Мудреченко