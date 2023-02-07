Землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ Курильских островов

В районе Курильских островов российские геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

Во вторник до полудня, 7 февраля 2023 года, пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН в официальном Telegram-канале сообщила о произошедшем землетрясении магнитудой 5,8 в районе Курильских островов.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 километров. Расстояние от города Северо-Курильск составило 189 километров.