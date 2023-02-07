Из чего готовят камбоджийцы: почему европейцев пугают блюда этой страны

Здесь подают жареных скорпионов, тарантулов, утиные яйца с эмбрионами и вино со змеей внутри бутылки.

Азия известна своими уникальными рецептами. Но среди них немало специфичных, которые гостей из Европы пугают, а местные считают большим лакомством. Камбоджа в этом плане - не исключение. Какие блюда этой страны для европейцев небезопасны и даже отвратительны?

Это - утиное яйцо. Кхмеры выдерживают инкубационный период 2-3 недели - чтобы у зародыша сформировались привычные признаки: кости и клюв. После этого яйцо с эмбрионом отваривают, как обычное, - и подают к столу.

Не менее впечатляет жареный скорпион. Считается, что он богат белком, потому его употребление полезно и любимо камбоджийцами. На третьем месте - закуска кхмеров к пиву: жареные сверчки или мотыльки.

Второе место у бычьего детородного органа. Согласно медицинским данным, такое блюдо повышает мужскую потенцию и укрепляет мужское здоровье. Особенным деликатесом считается съесть его с красными муравьями, которые придают блюду пикантный вкус приправы.

А в лидерах - жареный тарантул. Причем вариантов приготовления насекомых может быть очень много. Скажем, особым изыском считается жареный беременный тарантул, так как внутри его - двойная порция. Для остроты придается острый перец чили.

Что касается выпивки, то в Камбодже популярно змеиное вино. В вино засовывается змея, истощающая яд. Спирт ликвидирует токсин, и делает питье пригодным для питья.