Власти Швейцарии могут отказаться от постоянного нейтралитета ради снабжения оружием киевского режима.

7 февраля международное агентство новостей Reuters сообщило о том, что Швейцария, которая сохраняет нейтралитет более 200 лет, закрепив его на Венском конгрессе в 1815 году, может отказаться от нейтрального статуса в вопросе поставок оружия на Украину из-за постоянного давления на страну Европейским союзом.

Отмечается, что мнения швейцарских парламентариев по данному вопросу разделились.

«Разрешение поставок оружия в страну, участвующую в вооруженном конфликте, разрушает основы мира и процветания в нашей стране», – заявил депутат парламента Дэвид Цубербюлер от Швейцарской народной партии, чью цитату приводит Reuters.