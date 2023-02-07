Эксперты рассказали, какие места в самолете самые безопасные

Исследование показало: чаще других при чрезвычайных ситуациях выживали те пассажиры, которые сидели на средних местах в задней части самолета.

Каждый авиапассажир хотя бы раз задавался вопросом: безопасно ли его место в салоне? С какого ряда проще выбраться, если произойдет столкновение или пожар? Поможет ли этому близость к аварийному выходу?

Однозначных ответов на такие вопросы не может быть. Однако статистика авиакатастроф все же может кое-что подсказать. К слову, в целом авиатранспорт остается одним из наиболее безопасных в мире.

Исследование авиакатастроф за последние 35 лет показало: при чрезвычайных ситуациях чаще выживали пассажиры, сидевшие в задней части лайнера на средних местах (но не у прохода и не возле иллюминатора).

В случае ЧП пассажиры с обеих сторон служат естественным буфером, объяснил австралийский пилот с 40-летним стажем Дуг Друри.

Наиболее опасными, согласно этому же исследованию, считаются места в проходе в средней части салона. У коммерческих самолетов в крыльях хранится топливо, потому эта зона может быть более опасной.

Но в целом авиакатастрофы непредсказуемы, считает Дуг Друри. Лайнер может столкнуться с горой, айсбергом, поверхностью океана - и в каждом случае ситуация будет другой. Если пострадает задняя часть корпуса, тогда места в последней трети салона борта уже не покажутся наиболее безопасными.

Авиаперелеты по-прежнему остаются одним из наиболее безопасных видов путешествий. Потому не стоит вычислять отимальное место, подытожил Дуг Друри.