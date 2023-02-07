Один гражданин России погиб при землетрясении в Турции

Оперативные службы сообщили, что в результате мощного землетрясения в Турции погиб один гражданин России.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, сообщило о том, что в результате смертоносного землетрясения на территории Турции погиб один гражданин России.

Ранее турецкая газета Hürriyet заявила, что число жертв стихийного бедствия в Турции возросло до 3381, пострадали 20 436 человек, а 5775 зданий полностью обрушились.