Источник ТАСС: Костомарову ампутировали обе стопы, он под наблюдением врачей

Как сообщил агентству ТАСС неназванный источник в медицинских кругах, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы, борьба за жизнь спортсмена продолжается.

По информации источника, Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас врачи борются за то, чтобы спасти руки фигуриста. Роман Костомаров сейчас находится в сознании, его общее состояние улучшается, однако спортсмен продолжает лежать в реанимации под пристальным присмотром врачей

Как сообщалось ранее, фигурист Роман Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а через некоторое время его перевели в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, которая задействуется лишь в экстренных случаях для поддержания жизни. Позже Костомарова отключили от данной системы, но у фигуриста сохранялся сепсис и фиксировались проблемы с кровообращением.

Роману Костомарову 45 лет, его партнершей на льду была Татьяна Навка, которая в настоящее время является супругой кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.