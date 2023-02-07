Илон Маск говорит, что последние несколько месяцев были адом

"Я тоже беспокоюсь за себя", - говорит генеральный директор миллиардера, который просит "общественной поддержки"

С конца октября и завершения сделки по приобретению Twitter миллиардер участвовал в пяти крупных компаниях. Три из них - Tesla, SpaceX и Twitter - играют весьма символическую роль в своих соответствующих сферах деятельности.Две другие компании - Neuralink и The Boring Company.

Таким образом, ему пришлось преодолеть несколько проблем. Самое первое - сделать Twitter прибыльным как можно скорее, потому что он влез в долги на сумму 13 миллиардов долларов, чтобы профинансировать сделку, которая обошлась ему в 44 миллиарда долларов.

Маск погасил долг, связанный с выплатой процентов в размере около 1,5 миллиардов долларов в год в виде процентов на баланс Twitter, компании, которая теряла деньги до того, как он ее купил. В 2021 году чистый убыток платформы составил 221,4 миллиона долларов.

В начале ноября он предпринял радикальные меры по сокращению расходов, включая сокращение половины рабочей силы, или 3750 человек, за один день. Маск также попросил оставшихся сотрудников работать без учета рабочего времени или уволиться. Более тысячи дополнительных сотрудников предпочли уйти. В общей сложности компания потеряла 5200 сотрудников.

Технический магнат сказал в Twitter Spaces в декабре:

Эта компания похожа, по сути, на то, что вы находитесь в самолете, который движется к земле на высокой скорости, двигатели горят, а управление не работает. Это причина моих действий, которые иногда могут показаться ложными.

Миссия миллиардера также осложнялась нанесением себе ран, таких как повторная активация почти всех учетных записей, которые были заблокированы за нарушение гарантий платформы в отношении ксенофобии, расизма, антисемитизма и распространения дезинформации.

Невмешательство технического магната в управление контентом вызвало массовый отток рекламодателей. В начале ноября Маск сообщил, что Twitter теряет 4 миллиона долларов в день.

Поглощение Twitter и неоднократные нападки Маска на демократов начали сказываться на Tesla, которая и так страдала от продажи акций миллиардером для финансирования сделки и от очень неблагоприятных экономических условий для технологических компаний.

Обвал фондового рынка Tesla - 65% акций автопроизводителя упали в прошлом году - открыл новый фронт критики против миллиардера. Он подвергся резкой публичной критике со стороны таких известных акционеров, как Росс Гербер и Лео КоГуан, которые считали его ответственным за исчезновение рыночной стоимости более чем на 600 миллиардов долларов.

Эта резкая критика побудила его уйти с поста генерального директора Twitter. Его собственный капитал, который связан с его долями в Tesla и SpaceX, был уничтожен крахом фондового рынка автомобильной группы. Он потерял свою корону самого богатого человека в мире.

Но в то же время он должен был вывести Twitter из финансовой катастрофы и успокоить инвесторов Tesla. Дорожная карта автопроизводителя очень насыщена в ближайшие месяцы началом производства долгожданного Cybertruck. У Tesla нет права на ошибку, потому что предполагается, что этот автомобиль станет дойной коровой на ближайшие несколько лет.

SpaceX строит тяжелый ракетоноситель Starship, с помощью которого Маск хочет покорить планету Марс. По словам миллиардера, Starship в конечном итоге должен перевозить сотни пассажиров в длительных межпланетных перелетах, в частности на Луну и Марс.

Помимо управления этими компаниями, Маску также пришлось столкнуться с двумя гражданскими процессами, в которых он давал показания. В одном из судебных процессов инвесторы Tesla обвинили его в мошенничестве из-за твитов 2018 года, в которых он утверждал, что обеспечил средства для приватизации Tesla. 3 февраля он был оправдан судом присяжных по этому делу. Другой иск касается щедрого компенсационного пакета, предоставленного ему Теслой. Приговор по этому делу все еще ожидается.

Лавировать между процессами, одновременно выполняя все проекты своих компаний, было бы практически невозможно для многих предпринимателей, но не для Маска. Миллиардер, однако, только что признал, что последние несколько месяцев были почти адом.

5 февраля Илон Маск написал в комментарии к статье The Wall Street Journal, в которой рассказывается о его проблемах:

Последние 3 месяца были чрезвычайно тяжелыми, поскольку пришлось спасать Twitter от банкротства, выполняя при этом основные обязанности Tesla и SpaceX. Никому не пожелал бы такой боли. У Twitter все еще есть проблемы, но сейчас он стремится к безубыточности, если мы продолжим в том же духе.

Затем Маск сделал то, что он редко делает: он просит поддержки у всех.

Общественная поддержка очень ценится!

Именно тогда пользователь Twitter спросил, был ли текущий период таким же плохим, как 2008 год.

- Хуже, чем 2008 год или производственный ад?

- Похоже, - ответил миллиардер.

Когда другой пользователь Twitter сказал ему позаботиться о себе, потому что он нужен миру, Маск быстро сказал, что он также обеспокоен своим здоровьем.

- Пожалуйста, будь в безопасности и береги себя, ты нужен миру, Илон, - сказал пользователь.

- Я тоже беспокоюсь за себя", - ответил технический магнат с улыбкой.