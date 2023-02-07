Певцы Artik и Киркоров засветились на вручении премии «Грэмми» в США

Аrtik вместе с женой и детьми переехал в Дубай, их ребенок пошел в детский сад в ОАЭ. По словам исполнителя, он хочет перезимовать в более теплой стране.

Уехавший из России основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин посетил церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, сообщает Супер.ру.

Приглашение на это мероприятие получил также Филипп Киркоров.

Как уточняет издание, Аrtik вместе с женой и детьми переехал в Дубай, их ребенок пошел в детский сад в ОАЭ. По данным издания, Умрихин «устал от столичной непогоды» и захотел перезимовать в более теплой стране.

Солистка Artik & Asti Севиль Валиева при этом остается в России, она продолжает тут концертную деятельность. Вместе дуэт поет лишь на частных мероприятиях либо за границей.

После начала СВО на Украине в 2022 году многие российские артисты и журналисты высказались против ее проведения, и покинули Россию. При этом некоторые звезды опровергли сообщения о своей эмиграции, назвав выезд за пределы России отпуском, каникулами либо прохождением лечения.