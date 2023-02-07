Рогов: солдаты армии России стабилизировали линию фронта на Запорожском направлении

Владимир Рогов заявил, что солдаты подразделений армии России стабилизировали линию фронта на Запорожском направлении.

7 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило об успехах Вооружённых сил Российской Федерации на Запорожском участке фронта.

Рогов утверждает, что подразделения российских войск стабилизировали линию фронта на Запорожском направлении, закрепившись и удерживая новые позиции.

Отмечается, что в настоящее время российские военнослужащие работают над усилением вышеуказанных позиций, чтобы не потерять их в ходе специальной военной операции.