Как пишет Washington Post, группа депутатов американского конгресса от партии республиканцев заявила, что Украина должна отдать часть своих территорий России.

Как показал новый опрос, проведенный Институтом Гэллапа, все больше представителей республиканской партии считают, что ради установления мира, Киев должен пожертвовать частью своих территорий.

Половина опрошенных республиканцев придерживается такой позиции, пишет издание.

Автор статьи уточняет, что более половины представителей этой партии убеждены, что Соединенные Штаты слишком много делают для Украины, и считают, что поставку вооружения ВСУ стоит прекратить.