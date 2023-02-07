Полицейские несколько раз использовали электрошокер при задержании, что привело к смерти Кита Мурриэла

Мэр Джексона Чокве Антон Лумумба в понедельник публично выразил несогласие с начальником полиции Джексона Джеймсом Дэвисом по поводу событий, которые привели к смерти Кита Мурриэла 31 декабря.

Инцидент произошел в 7:30 вечера в субботу, 31 декабря, в доме жертвы по адресу 572 E. Beasley Road, когда офицеры взяли Мурриэла под стражу.

Согласно отчету WLBT, на место происшествия была вызвана американская медицинская помощь для оказания помощи, но по прибытии пострадавший был объявлен мертвым.

После инцидента все трое сотрудников, принимавшие участие в задержании, были отправлены в административный отпуск. 3 января начальник полиции Дэвис первоначально опубликовал заявление, в котором говорилось, что у Мурриэла была неотложная медицинская помощь, когда его взяли под стражу, а затем он умер.

Мэр Джексона Лумумба выразил несогласие с заявлением Дэвиса по поводу причины смерти Муриэлла во время задержания и призвал Бюро расследований Миссисипи опубликовать видеозапись ареста.

Я написал письмо в MBI с просьбой опубликовать видеозапись инцидента с участием Мурриэла, чтобы не только у семьи было это, но и у всех нас была полная прозрачность. Мы хотим, чтобы сообщество могло доверять этому процессу, и это остается нашей позицией.

Далее он сказал, что, если MBI откажется передать видео, он проконсультируется с городской прокуратурой, чтобы выяснить, может ли город опубликовать видео самостоятельно.

Тем не менее, в WAPT было опубликовано видео от случайного свидетеля, на котором видно, как офицеры неоднократно использовали электрошокер по отношению к Мурриэлу во время столкновения.