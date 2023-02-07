Михалков впервые вышел на сцену после болезни, поразив зрителей своим внешним видом

Никита Михалков впервые после госпитализации и последующего лечения дома порадовал зрителей, выйдя на сцену. Кинодеятель поразил поклонников своим внешним видом.

Впервые после того, как вышел из больницы, Никита Михалков блистал на сцене в рамках постановки "12" в Театре сатиры.

Зрители, пришедшие на спектакль, заметили, что именитый режиссер и актер заметно похудел, но худоба ему к лицу.

Артист утверждает, что медики разрешили ему приступить к работе.