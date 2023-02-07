Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры про «корейский сценарий» для Украины, назвав их хотелками.

7 февраля бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил о том, что разговоры про «корейский сценарий» для Украины представляют собой лишь хотелки киевского режима.

Медведев подчеркнул факт того, что разделение Кореи по 38-й параллели создало две самостоятельные страны, напомнив, что республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонские области стали полноценными субъектами Российской Федерации.

«В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — отметил российский политик.