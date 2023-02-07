Какие поговорки о русских бытуют в других странах

Не стоит обращать внимания на беспочвенные иноязычные выражения, характер русского человека знает лишь он сам.

Не секрет, что обычные для славян дела иностранцам кажутся странными и безрассудными. Они парятся в бане, окунаются в пруду, обтираются снегом и могут пить, не закусывая.

У иностранцев даже появились пословицы, которые объясняют для них суть русской души. Многие из них звучат довольно обидно. Как, например, выражение "пить как казак". За границей считают, будто славяне пьют алкоголь - и не пьянеют. Иностранцы не умеют залпом пить крепкие напитки, считая, что упадут в беспамятстве.

Виски, водку и бренди за границей пьют маленькими глотками. Сразу вспоминается русская крылатая фраза: «Ты что, краёв не видишь?». Иностранцы также не способны понять, зачем истязать себя горячим паром и веником, а потом леденящим снегом либо студеным прудом.

Пословица "С русским дружись, а за топор держись" свидетельсвует, что русских боится весь мир. Попыток завоевать русские земли, а также истребить славян как нацию было много, но ни одна никому не удалась.

"С русским знаться, с чёртом связаться" - характер русского человека иностранцу никогда не понять. Пословица отражает страх перед русской стойкостью и непоколебимостью.

Самая задевающая пословица - "Раз солгал – навек русским стал". На самом деле это обычная подстановка слов. Было выгодно кому-то так сказать! На самом деле это исконно русское выражение, где вместо «русский» было слово «лгун».

Так что не стоит обращать внимания на беспочвенные иноязычные выражения, характер русского человека знает лишь он сам.