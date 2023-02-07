Фигуристу Роману Костомарову ампутировали часть ноги из-за гангрены

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали часть ноги из-за гангрены.

7 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, пожелавший остаться анонимным, сообщило о том, что заслуженному мастеру спорта России Роману Костомарову, ставшему олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду, «провели ампутацию части нижней конечности, из-за гангрены».

Согласно имеющимся в распоряжении источника «РИА Новости», гангрена могла быть вызвана осложнениями пневмонии и нахождении российского фигуриста на ЭКМО, являющейся единственным методом, способным сохранить Костомарову жизнь.