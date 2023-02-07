Как сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, между украинскими военными и наемниками из Польши периодически возникают серьезные конфликты.

По словам Гагина, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно поляков. Как отметил Гагин, в последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов.

Гагин подчеркнул, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней.

Эта информация подтверждается тем, что в конце прошлого года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что между военнослужащими Украины и польскими наемниками часто возникают серьезные разногласия, которые иногда вытекают в драки и перестрелки.