Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций Запада против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска от Запада, призвав не расслабляться правительство страны.

7 февраля белорусское информационное агентство «БелТА» сообщило о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещании о проекте закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» заявил, что ожидает новых санкционных ограничений, введённых коллективным Западом против Минска.

«Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул важность совместной работы всех ветвей власти и органов госуправления на фоне риска введения Западом новых санкций против Беларуси.