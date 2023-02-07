Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошёл в Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области сообщила о пожаре, произошедшем на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово.

7 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Прокуратуру Нижегородской области, сообщила о факте возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово.

Отмечается, что на место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий пожара выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего на предприятии нефтегазовой отрасли Нижегородской области инцидента.