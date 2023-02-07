Верховная рада Украины назначила Василия Малюка на пост главы СБУ

Верховная рада Украины по итогам голосования назначила Василия Малюка на пост главы СБУ.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, Верховная рада проголосовала за утверждение на должности председателя Службы безопасности Украины 39-летнего Василия Малюка, который с 18 июля прошлого года занимал пост временно исполняющего обязанности главы данного ведомства.

Украинское интернет-издание «Страна» сообщила о том, что за назначение Малюка главой СБУ проголосовало 324 депутата, при этом «слуги народа» дали необходимые для результативного голосования 226 голосов.

Отмечается, что кандидатуру Василия Малюка одобрили представители всех фракций и групп кроме «Европейской солидарности», возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко и проевропейской и правоцентристской партии «Голос».