По информации журналистов американской газеты The Washington Post, многие представители Республиканской партии в американском Конгрессе выступили за передачу части территорий Украины в пользу России.

Издание ссылается на новый опрос Института Гэллапа, по результатам которого был сделан следующий вывод: наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта — около половины из них выступили за такое решение.

Как пишет автор статьи Аарон Блейк, более половины членов партии также считают, что Вашингтон делает «слишком много» для Киева. Конгрессмены прямо заявляют, что Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить финансирование украинской армии.