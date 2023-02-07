Экономия места и минимум хлопот: эксперты рассказали, как вырастить рассаду земляники в "улитках"

Такая техника позволяет экономить место на подоконнике, ускорить и упростить процесс выращивания рассады.

Начало февраля - время посева ремотантной мелкоплодной земляники. Но что делать, если места на подоконнике мало? Удачное решение проблемы - выращивание рассады в так называемых "улитках".

Опытные дачники используют для таких целей нефольгированный пенополиэтилен (изолон) или пенополипропилен (толщиной 2 мм). Это прочный материал, который хорошо держит форму, сохраняет тепло и стоит недорого. Найти его можно в строительных магазинах.

Оптимальная высота "улитки" - около 10 см. Перед посадкой нужно насыпать на ленту хороший слой грунта. В идеале это - смесь садовой земли, кокосового субстрата, песка (в равных частях) - с добавлением табазола, вермикулита.

С той стороны, где "улитка" будет стоять, грунт должен быть вровень с тканью. На верхней - немногим не доходить до верха. Процесс готовки "грядки" такой: насыпать грунт и сворачивать материал, и так до конца.

Готовую "улитку" закрепить резинкой или скотчем, поставить в вертикальное ведерко из-под майонеза объемом 500 мл. Пролить "улитку" горячим раствором марганцовки для дезинфекции. Подождать, пока все впитается.

Разложить семена в каждом витке с помощью кисточки (обмакнуть в семена и перенести в бороздки). Для парникового эффекта "улитку" в банке накрыть полиэтиленом. Поставить на окно, досвечивать фитолампой до 12 часов в сутки, а когда взойдут - до 8 часов.

Периодически посадки проветривать, снимая полиэтилен. И снять его совсем, когда проклюнутся ростки. Пикировать тогда, когда появятся 2-4 листка.