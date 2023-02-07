Собрание правящей партии Северной Кореи для решения "неотложных" сельскохозяйственных потребностей

Ведущие члены правящей партии Северной Кореи встретятся в этом месяце, чтобы обсудить "неотложную" задачу улучшения сельскохозяйственного сектора страны.

"Решение проблемы хронической нехватки продовольствия в Северной Корее потребует, среди прочего, укрепления прав собственности, открытия и оживления промышленного сектора и сектора услуг экономики, а также внедрения экспортно-ориентированной модели", - говорится в отчете 38 North. "Режим, который боится внутренней конкуренции и собственной гибели, до сих пор доказал, что не желает проводить такие реформы".

Северная Корея находится под строгими международными санкциями в связи с ее программами создания ядерного оружия и баллистических ракет.Приграничная торговля также была перекрыта добровольными карантинами, направленными на предотвращение вспышек COVID-19.

В последние месяцы эти карантины частично ослабли, и некоторая торговля между Северной Кореей, Россией и Китаем возобновилась, хотя и на все еще ограниченных уровнях.

Страна также регулярно страдает от стихийных бедствий, таких как наводнения и проливные дожди, которые наносят ущерб яровым культурам.