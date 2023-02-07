Медведев прокомментировал возможность «корейского сценария» в Украине
2023-02-07 13:22
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев рассказал, возможен ли в Украине "корейский сценарий".
Дмитрий Медведев в своем канале в Телеграм написал о том, насколько реален вариант с "корейским сценарием" в случае с конфликтом на территории Украины.
По словам Медведева, в случае с Кореей разделение земель создало две новые страны - КНДР, а также Южную Корею. В случае же с Украиной, считает он, Донбасс не может быть отдельной страной.
«В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — отметил он.
Опубликовано: Николай Скира