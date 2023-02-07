Кубинцы с энтузиазмом реагируют на новую миграционную политику США

Всего семь дней понадобилось кубинцу Маркосу Марзо, чтобы переехать из Гаваны во Флориду, согласно новой программе условно-досрочного освобождения для кубинских мигрантов.

Всего за неделю 25-летний инженер Маркос Марзо прошел путь от езды на своем маленьком электрическом мотоцикле мимо невысоких зданий гаванского района Ведадо до путешествия по мегаполисам Флориды, поражаясь высотным зданиям и гигантским супермаркетам.

21 января близкий родственник сообщил Марзо, что он подал онлайн-заявку на спонсирование поездки молодого инженера во Флориду, как того требует новая программа условно-досрочного освобождения для кубинских мигрантов, созданная администрацией Байдена.

На следующий день спонсорство было подтверждено, а на следующий день оно было одобрено.

Соединенные Штаты в начале января одобрили изменение политики, согласно которому мигранты запрашивают разрешение или условно-досрочное освобождение онлайн, прежде чем прибыть при поддержке родственника или знакомого в США.

Кубинцы, которые имеют право на участие в программе наряду с никарагуанцами, гаитянами и венесуэльцами, отреагировали с энтузиазмом, начав поиск спонсоров и выстраиваясь в длинные очереди для получения документов.

Сторонники программы надеются, что это поможет потенциальным мигрантам избежать рисков, связанных с маршрутом через Мексику, где их преследуют торговцы людьми, и навести порядок в потоке мигрантов.

“Этот вариант появился как свет”, - сказал Марзо, который жил со своими родителями в Гаване. Сейчас в США он мечтает получить степень магистра в Массачусетском технологическом институте и работать инженером, что, по его словам, является его страстью.

На острове серьезный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, неэффективностью экономических реформ и радикальным ужесточением санкций США, которые направлены на то, чтобы заставить его кубинское правительство изменить свою модель.

Отключения электроэнергии, дефицит, инфляция, длинные очереди за топливом и долларизация были отмечены в 2021 и 2022 годах на Кубе.

В стране прошли первые за десятки лет уличные демонстрации, когда тысячи людей требовали прекращения перебоев в подаче электроэнергии.

Недавно администрация Байдена обнародовала свою новую политику: 30 000 мигрантов будут приниматься каждый месяц с Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити.

Мигранты могут оставаться на срок до двух лет, но должны иметь спонсора, который уже существует в Соединенных Штатах.

Те, кто рискнет пересечь границу без разрешения, будут депортированы и не смогут въехать на территорию США в течение пяти лет.

Многие кубинцы, желающие мигрировать, не могут подать заявку на участие в программе, потому что у них нет спонсора в США.

Некоторые эксперты защищают программу, но признают, что без подъема кубинской экономики вряд ли удастся сократить рекордное число выездов.

Уильям Леогранде, политолог из Американского университета в Вашингтоне:

Программа условно-досрочного освобождения в определенной степени поможет сделать кубинскую миграцию более безопасной, упорядоченной и законной, но число кубинцев, пытающихся приехать в Соединенные Штаты прямо сейчас, настолько велико, что программа условно-досрочного освобождения недостаточно велика, чтобы удовлетворить спрос.

Между тем, кубинцы толпятся в государственных учреждениях, чтобы запросить паспорта и другие документы, в некоторых случаях выстраиваясь в очереди до рассвета.

Почтовые марки, необходимые для этого процесса, стали дефицитными.