Игорь Клименко назначен на пост министра внутренних дел Украины

Верховная рада Украины утвердила назначение Игоря Клименко на пост министра внутренних дел страны.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что Верховная рада утвердила Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что за назначение Клименко на пост министра внутренних дел Украины проголосовал 321 депутат.

Напомним, Клименко был назначен временно исполняющим обязанности главы МВД Украины после гибели бывшего министра внутренних дел Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах.