В России разработан микробеспилотник для армии и спецслужб

Суперкомпактный БПЛА под названием «Шмель» предназначен для использования спецслужбами и Вооруженными силами.

Беспилотник был разработан в новосибирском Центре компетенций БПЛА, передает РИА Новости, который входит в состав государственного технического университета.

Прототипом разработки стал микробеспилотник Black Hawk, производства Великобритании. Как заявил руководитель центра Денис Котин, стаяла задача создать конкурентоспособный по своим функциям аппарат и максимально приблизиться к зарубежному аналогу.

Внешне БПЛА можно сравнить с игрушечным вертолетом весом 85 г. Аппарат развивает скорость до 25 км в час, радиус его действия достигает 2-х км. Аппарат способен передавать информацию с видеокамеры на это же расстояние. Одного заряда хватает на 20 минут полета.

Основная функция микробеспилотника – передавать информацию из труднодоступных мест.

В массовое производство аппарат планируется запустить к лету текущего года.