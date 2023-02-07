«Я убила Соню»: девочка 11-ти лет зарезала одноклассницу и призналась в этом

Об этом сообщается в Телеграм-канале Mash. Покушение на убийство произошло прямо в уборной лицея.

Как сообщает Телеграм-канал, инцидент случился в лицее №10 в подмосковных Химках. Между девочками произошла ссора, и они пошли выяснять отношения в туалет.

11-летняя школьница много раз ударила ножом одноклассницу, нанося порезы в области головы, груди, рук.

После этого она пришла в аудиторию и спокойным тоном призналась одноклассникам: "Я убила Соню".

Орудие преступления - нож - нападавшая взяла с собой в школу из дома.

Она нанесла 26 ударов в лицо, 20 глубоких ран и десятки мелких порезов найдены на теле. От нанесенных травм Соня потеряла много крови.

Сразу после происшествия мама нападавшей послала отцу Сони М. сообщение на телефон: "Извините нас".

Мужчина находится рядом с дочерью. Ее состояние крайне тяжелое. Девочку на вертолете везут в Люберецкую больницу.

Со слов одноклассниц, о конфликте между девочками никто не знал.