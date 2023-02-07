Дачные эксперты подсказали, как реанимировать семена с помощью компостного чая
Замачивание в специальном составе дает силы даже старому семенному материалу, укрепляет его иммунитет и стимулирует к росту.
Есть технологии, которую позволяют "оживить" даже просроченные семена. Это - замачивание семенного материала с помощью так называемого компостного чая. Как его приготовить?
Для этого нужно в 3-литровой банке или другой приличной емкости смешать 2 л нехларированной воды (речной, дождевой, талой), 10 мл подсластителя (квасное сусло, варенье, патока) и 70 гр. зрелого компоста.
Опустить в банку трубку аквариумного компрессора и оставить работать на сутки. Готовый чай должен пахнуть свежей землей и обильно пениться.
Затем - опустить семена в марлевом мешочке в эту жидкость на сутки. За это время они набухнут и напитаются микроорганизмами и частицами компоста.
Такая процедура даст им заряд энергии, укрепит силы и ускорит рост.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья
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