Дачные эксперты подсказали, как реанимировать семена с помощью компостного чая

Замачивание в специальном составе дает силы даже старому семенному материалу, укрепляет его иммунитет и стимулирует к росту.

Есть технологии, которую позволяют "оживить" даже просроченные семена. Это - замачивание семенного материала с помощью так называемого компостного чая. Как его приготовить?

Для этого нужно в 3-литровой банке или другой приличной емкости смешать 2 л нехларированной воды (речной, дождевой, талой), 10 мл подсластителя (квасное сусло, варенье, патока) и 70 гр. зрелого компоста.

Опустить в банку трубку аквариумного компрессора и оставить работать на сутки. Готовый чай должен пахнуть свежей землей и обильно пениться.

Затем - опустить семена в марлевом мешочке в эту жидкость на сутки. За это время они набухнут и напитаются микроорганизмами и частицами компоста.

Такая процедура даст им заряд энергии, укрепит силы и ускорит рост.