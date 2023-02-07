Эрдоган: землетрясение в Турции стало одной из самых больших катастроф в мире
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что произошедшее на турецкой территории землетрясение стало одной из самых больших катастроф в мире.
7 февраля турецкая газета Hürriyet, со ссылкой на президента Турции Рджепа Тайипа Эрдогана, назвало произошедшее в стране землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире.
«Эксперты называют эти два землетрясения исключительными колебаниями грунта. Мы сталкиваемся с одной из самых больших катастроф в географии не только страны, но и мира», — приводят слова турецкого лидера обозреватели Hürriyet.
На данный момент известно, что жертвами стихийного бедствия стали 3549 человек, ещё 22 168 ранены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Наталья
Проклова после сложного перелома передвигается с тростью, но уже выступает на сцене
Совсем недавно актриса Елена Проклова попала в больницу со сложным переломом. После госпитализации врачи рекомендовали знаменитости беречь себя, но она не спешит соблюдать медицинские рекомендации.Подробнее...
-
-