Эрдоган: землетрясение в Турции стало одной из самых больших катастроф в мире

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что произошедшее на турецкой территории землетрясение стало одной из самых больших катастроф в мире.

7 февраля турецкая газета Hürriyet, со ссылкой на президента Турции Рджепа Тайипа Эрдогана, назвало произошедшее в стране землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире.

«Эксперты называют эти два землетрясения исключительными колебаниями грунта. Мы сталкиваемся с одной из самых больших катастроф в географии не только страны, но и мира», — приводят слова турецкого лидера обозреватели Hürriyet.

На данный момент известно, что жертвами стихийного бедствия стали 3549 человек, ещё 22 168 ранены.