В Екатеринбурге женщина убила 3-месячного сына за то, что он сильно плакал
38-летняя мать убила своего ребенка из-за сильного плача. В момент совершения побоев она была в нетрезвом состоянии.
По сообщению E1.RU, Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 38-летнюю женщину к шести годам колонии общего режима.
Ее обвинили в жестоком избиении собственного сына, в результате которого наступила смерть.
Это страшное происшествие случилось на улице Колхозников города Екатеринбурга. Женщина была пьяна и разозлилась от сильного плача малыша, который не хотел успокаиваться.
За это она девять раз ударила мальчика по голове, после чего он получил закрытую черепно-мозговую травму.
Малыш скончался сразу после избиения прямо в квартире обвиняемой.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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