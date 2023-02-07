В Екатеринбурге женщина убила 3-месячного сына за то, что он сильно плакал

38-летняя мать убила своего ребенка из-за сильного плача. В момент совершения побоев она была в нетрезвом состоянии.

По сообщению E1.RU, Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 38-летнюю женщину к шести годам колонии общего режима.

Ее обвинили в жестоком избиении собственного сына, в результате которого наступила смерть.

Это страшное происшествие случилось на улице Колхозников города Екатеринбурга. Женщина была пьяна и разозлилась от сильного плача малыша, который не хотел успокаиваться.

За это она девять раз ударила мальчика по голове, после чего он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Малыш скончался сразу после избиения прямо в квартире обвиняемой.