Девочки не смогли подружиться, за что Соня получила более 100 ударов ножом
11-летние школьницы устроили разборки в туалете. Мельвира напала на Соню и нанесла ей более ста ножевых ранений по всему телу.
По информации Телеграм-канала Mash, выяснились новые подробности покушения на убийство, совершенного в туалете химкинского лицея.
Мельвира заранее запланировала убийство ночью и все обдумала. Утром она написала Соне, о том, что убьет ее и потом сядет за это в колонию.
Девочка не обратила внимания на угрозу, не восприняв ее всерьез. Мельвира принесла нож в лицей, взяв его дома. Затем он позвала Соню в туалет и попросила одноклассницу отвернуться.
После этого она ударила ее ножом в шею. Соня закричала и стала просить ее перестать. Однако Мельвира продолжала наносить удар за ударом.
Все прекратилось, когда нападавшую спугнула старшеклассница. Мельвира ушла из туалета, Соня в это время истекала кровью на полу уборной.
Убийца вернулась на урок и сообщила всем о своем убийстве.
Конфликт произошел из-за нежелания Сони дружить с Мельвирой, которая была очень скрытым, замкнутым ребенком.
Опубликовано: Храмова Оксана