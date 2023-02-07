Васильева накинулась на Назарова, назвав его высказывания против СВО бездарным лаем

Актриса Татьяна Васильева набросилась на своего коллегу Дмитрия Назарова, который позволял себе высказываться против спецоперации.

Известная актриса Татьяна Васильева оказалась в числе тех артистов, которые осудили своего коллегу Дмитрия Назарова за высказывания против СВО.

Васильева, будучи гостьей передачи Екатерины Стриженовой "Самое время", недоумевала, комментируя поведение Назарова.

Актриса не понимает за что и на кого он обижен, ведь в России его любили, он постоянно светился на экранах.

А композицию Назарова под знаком "против СВО" артистка назвала "бездарным лаем".