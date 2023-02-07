Своевольная свинья бродит на свободе, вызывая беспокойство у Службы охраны животных

В лесах бродит потенциальная угроза дикой природе и безопасности растений - клыкастая, пушистая и, на взгляд некоторых, приятная.

Служба охраны животных округа Ориндж обращается к общественности за помощью в поиске хозяина большой своенравной свиньи в лесах Эфланда.

Служба охраны животных округа Ориндж написала в сообщении на Facebook:

Мы надеемся найти владельца этой свиньи, которая в настоящее время находится на свободе в Эфланде, Северная Каролина. Наши офицеры работают над тем, чтобы безопасно ограничить свинью, и надеются, что кто-то потерял свинью, чтобы ей не пришлось оказаться в приюте.

В комментариях на Facebook этого пушистого зверя хвалили как “очаровательного ребенка”, “большого мальчика” и “счастливого чувака!”

Другой комментатор Facebook сказал, что свинья напоминает Фласкора, большого белого дракона из “Бесконечной истории”.

По данным Комиссии по ресурсам дикой природы Северной Каролины, одичавшие свиньи или дикие кабаны могут вредить местам обитания диких животных и наносят ущерб, оцениваемый в 1,5 миллиарда долларов в год, посевам, ландшафту и культурным объектам по всей территории США.

По словам комиссии, свиньи также являются переносчиками различных заболеваний, которые представляют “существенный риск” для домашнего скота, дикой природы, людей и даже домашних питомцев.

Поэтому власти округа Ориндж не хотят позволять этой свинье свободно разгуливать.

Эта своевольная свинья имеет вид дикого кабана из-за своих размеров и двух больших клыков, торчащих изо рта.

Но у всех свиней растут бивни, независимо от того, дикие они или одомашненные.