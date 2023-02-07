Дольони: геологический щит Турции сместился на 3 метра из-за землетрясений

Глава итальянского геофизического института Карло Дольони сообщил о сдвиге турецкого геологического щита.

7 февраля учёный-геофизик Карло Дольони дал интервью информагентству Corriere della Sera, где публично заявил, что череда мощных подземных толчков в Сирии и Турции, вызвавших сильные землетрясения, стала причиной смещения Аравийской литосферной плиты на три метра в область Анатолийской плиты.

По данным Дольони, всего за несколько мгновений после начала масштабных землетрясений Турция сдвинулась на юго-запад, а в земной коре образовался разлом общей длиной в 150 километров.