Чурикова рассказала о сексе на проекте Фабрика звезд

Ведущая всех сезонов шоу талантов "Фабрика звезд" Яна Чурикова рассказала о том, был ли секс на проекте.

Ведущая популярного музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" Яна Чурикова рассказала о том, что секс на проекте был, но участники проекта умудрялись "любить друг друга" так, чтобы не попасть в объектив камер.

Чурикова поделилась откровениями по поводу в эфире Ютуб-шоу FAMETIME TV.

Звезда экрана вспомнила, что некоторые отношения на "Фабрике звезд" перерастали в нечто большее, чем симпатия.

Самой известной парой на проекте были Тимати и Алекса, но их роман продлился недолго.

После окончания реалити-шоу артисты расстались.