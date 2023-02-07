МИД РФ вручил посольству США в Москве ноту с требованием не вмешиваться в дела России

МИД РФ предостерёг посольство США в Москве от попыток вмешательства в дела России, вручив ноту протеста.

7 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту протеста посольству Соединённых Штатов в Москве.

Источник, пожелавший сохранить анонимность, пояснил: «Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя “агентов влияния” с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям».

Отмечается, что сотрудников дипмиссии США, пытающихся нарушить данное требование российского внешнеполитического ведомства, будут выслать из РФ, невзирая на их должности и дипломатические ранги.