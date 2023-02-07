МИД России передал США ноту о недопустимости вмешательства в дела страны

Сотрудники российского МИДа передали посольству США ноту протеста с требованием прекратить любые вмешательства во внутренние дела России.

Во вторник вечером Министерство иностранных дел РФ опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что сотрудники ведомства передали работникам посольства Соединённых Штатов ноту протеста, в которой заявляется о недопустимости вмешательства американских дипломатов во внутренние дела России.

В заявлении МИД РФ утверждается, что представители американского истеблишмента должны прекратить вербовку россиян для ведения подрывной политической деятельности в стране.