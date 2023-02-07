Ева Братчер скрыла от всех смерть своей матери и хранила труп старушки в морозильной камере
2023-02-07 17:38
Дочь старушки из Чикаго, что в США, предстала перед судом за то, что скрыла от всех смерть своей матери, которая предположительно скончалась в марте 2021 года.
Труп 96-летней старушки полицейские обнаружили в гараже в морозильной камере, куда его поместила 69-летняя дочка покойной.
Оказывается, тревогу забила дочь Евы и внучка умершей Регины Михальски, которая переживала, что ей очень давно не удавалось пообщаться с бабушкой.
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Истинную причину смерти Регины ещё предстоит выяснить.
Также важно узнать мотивы странного поступка Евы.
Однако, у дамы имеются судимости за подделку документов, так что следователи предполагают, что она не сообщила никому о маминой кончине, чтобы продолжать получать социальные выплаты.
Опубликовано: Антон Райт