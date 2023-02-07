Съедобное сладкое свадебное платье попало в Книгу рекордов Гиннеса

Наташа Колин Ким Фа Ли Фокас приехала на Всемирную свадебную выставку с важной целью.

Владелица пекарни «SweetyCakes» (Тун, Швейцария) пожелала показать участникам выставки и зрителям, что свадебное платье может быть не только красивым, но и съедобным.

Талантливой женщине удалось создать торт в виде платья, и лакомство, продемонстрированное моделью и весившее 131,15 килограммов, не только вызвало всеобщее восхищение, но и попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Согласно правилам, модель должна была пройти в платье не менее 5 метров, что и было исполнено.

Сам торт был размещён на поддерживающей конструкцию алюминиевой раме, к нижней части которой крепились колёсики.

Это облегчило задачу передвижения в платье (то есть в торте). Впрочем, колёсики правилами не запрещались.

После того, как Наташа и её лакомство получили заслуженную минуту славы, тортом принялись угощать всех присутствующих.

Однако, немало порций осталось, и на следующий день они были розданы покупателям, явившимся в пекарню новоявленной рекордсменки.