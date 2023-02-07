Съедобное сладкое свадебное платье попало в Книгу рекордов Гиннеса
Наташа Колин Ким Фа Ли Фокас приехала на Всемирную свадебную выставку с важной целью.
Владелица пекарни «SweetyCakes» (Тун, Швейцария) пожелала показать участникам выставки и зрителям, что свадебное платье может быть не только красивым, но и съедобным.
Талантливой женщине удалось создать торт в виде платья, и лакомство, продемонстрированное моделью и весившее 131,15 килограммов, не только вызвало всеобщее восхищение, но и попало в Книгу рекордов Гиннеса.
Согласно правилам, модель должна была пройти в платье не менее 5 метров, что и было исполнено.
Сам торт был размещён на поддерживающей конструкцию алюминиевой раме, к нижней части которой крепились колёсики.
Это облегчило задачу передвижения в платье (то есть в торте). Впрочем, колёсики правилами не запрещались.
После того, как Наташа и её лакомство получили заслуженную минуту славы, тортом принялись угощать всех присутствующих.
Однако, немало порций осталось, и на следующий день они были розданы покупателям, явившимся в пекарню новоявленной рекордсменки.
Опубликовано: Марат Беглов