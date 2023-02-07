Иран открыл первую скрытую базу для истребителей в горах
2023-02-07 17:45
По сообщениям официальных СМИ, иранская армия во вторник (7 февраля) представила свою первую подземную базу, на которой размещены истребители.
Как отмечают источники, база способна противостоять возможным американским бомбардировкам.
«База ВВС Эгль-44 имеет возможность принимать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотники», сообщило официальное агентство «Ирна».
База расположена «в нескольких сотнях метров в глубине гор, чтобы иметь возможность противостоять бомбам стратегических бомбардировщиков США», уточнило государственное телевидение Ирана.
Опубликовано: Тарас Медведев