Business Insider: Германия одобрила отправку 187 танков Leopard 1 в Украину

Издание Business Insider уведомляет, что немецкое правительство согласовало отправку почти 200 танков Leopard 1 украинским войскам.

Вечером вторника журналисты информагентства Business Insider сообщили, что власти ФРГ приняли решение одобрить поставку 187-ми танков Leopard 1 в Украину из различных стран, которые ранее закупали подобное вооружение у бундесвера.

Примечательно, что Министерство обороны Германии будет вынуждено ремонтировать танки Leopard 1 перед их передачей Киеву. Также некоторые танки будут разобраны на детали с целью их использования в качестве запасных частей при ремонте. Ожидается, что данные танки поступят в распоряжение ВСУ не ранее, чем в середине 2023 года.