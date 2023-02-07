Турция сдвинулась на три метра из-за серии мощных землетрясений

Турция сместилась примерно на три метра, сообщает во вторник, 7 февраля, глава Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

По словам ученого, Аравийская плита сместилась в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите.

В результате образовался новый разлом, так называемый «неглубокий транскуррентный» с очагом тектонической активности на глубине от 15 до 20 километров.

Кроме того, учение заявили, что Турция сдвинулась в отношении Сирии на 5-6 м, но, окончательные данные будут получены после анализа снимков космических систем наблюдения за сейсмоактивностью.