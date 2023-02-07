В результате обрушения подъезда в городе Ефремов Тульской области погибли 5 человек

Экстренный службы заявили, что в результате произошедшего обрушения подъезда в городе Ефремов Тульской области погибли пять человек.

7 февраля российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что в результате обрушения подъезда в пятиэтажном жилом доме, вызванного взрывом бытового газа, в городе Ефремов Тульской области погибли пять человек.

По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов четыре человека, получивших ранения различной степени тяжести.

Экстренные службы также сообщили, что причиной взрыва газа в пострадавшем доме стала неисправность газового оборудования.