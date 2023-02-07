Костомаров лишился обеих стоп в результате ампутации из-за гангрены

Российский фигурист Роман Костомаров пережил ампутацию обеих стоп во время своей госпитализации.

Журналисты новостного агентства ТАСС уведомляют, что титулованный российский фигурист Роман Костомаров планомерно идёт к выздоровлению, однако врачи ампутировали ему обе стопы для недопущения распространения гангрены, которая могла быть вызвана последствиями пневмонии.

По данным репортёров ТАСС, в настоящее время медицинский персонал клиники прилагает все усилия для того, чтобы сохранить Костомарову кисти рук.