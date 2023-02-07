Член американского Конгресса Мэтт Гетц призвал Джо Байдена прекратить выделять средства из госбюджета США на поддержку Киева.

7 февраля конгрессмен от республиканской политической фракции Мэтт Гетц выступил на очередном заседании американской Палаты Представителей, где публично заявил, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден должен прекратить тратить средства местных налогоплательщиков на поддержание режима Владимира Зеленского в Украине.

По мнению Гетца, действующие власти США сделали достаточно для украинского государства, и Байден обязан осознать, что у любой поддержки есть предел.